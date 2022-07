Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Verkehrshinweise zu den Heiligenhafener Hafenfesttagen

Lübeck (ots)

In der Zeit vom 7. Juli bis zum 17. Juli 2022 finden die 45. Hafenfesttage in Heiligenhafen statt. Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens kann es während der Feierlichkeiten im gesamten Stadtgebiet zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Besucher sollten die vorhandenen Parkplätze am Hafen, am Binnensee sowie am Steinwarder nutzen. Zusätzlich werden gesondert ausgeschilderte Ausweichparkplätze zur Verfügung stehen.

Da die Parkmöglichkeiten begrenzt sind, wird dringend empfohlen, möglichst nicht mit dem PKW, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Insbesondere am 08.07., 09.07., 12.07. und am 14.07. wird eine Vielzahl von Besuchern erwartet. An diesen Tagen finden Musikveranstaltungen bekannter Interpreten sowie am 17.07.2022 das große Abschlussfeuerwerk statt, weshalb Besucher gebeten werden, ausschließlich die ausgewiesenen Parkflächen zu nutzen, nicht verbotswidrig zu parken und Rettungswege freizuhalten.

Eine besondere Verbreitung in den Hörfunkmedien wäre wünschenswert.

