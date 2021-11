Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand beschädigt Gartenhaus

Nordhausen (ots)

Durch einen Brand am frühen Montagmorgen wurde in einer Gartenanlage im Bereich Beethovenplatz ein Gartenhaus beschädigt. Kurz vor 4.30 Uhr hat unter anderem eine Polizeistreife das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und während der Löscharbeiten musste der Beethovenring kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Gartenhaus wurde erheblich an der Außenfassade beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sichert vor Ort Spuren und es wurde Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

