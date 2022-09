POL-KA: (KA) Ettlingen - Ungewöhnliche Begegnung - Trampeltiere entlaufen

Karlsruhe (ots) - Am frühen Dienstagmorgen wurde in einen Pizza-Lieferdienst in der Breite Straße in Karlsruhe eingebrochen. Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt drei Tatverdächtige festgenommen werden. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte gegen 02.30 Uhr Geräusche von zersplitterndem Glas aus den im Erdgeschoß liegenden Räumen des ...

mehr