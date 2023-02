POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 21.02.2023

Goslar (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten in der Sonntagnacht in ein Wohngebäude in der Goslarer Innenstadt einzudringen. Vermutlich aufgrund der Lärmentwicklung beim Einwirken auf ein Fenster ließen die Täter von ihrem Vorhaben in der Kötherstraße ab und entkamen unerkannt. Anwohner waren durch selbige Geräusche gegen 3.30 Uhr wach geworden, konnten aber den oder die Täter nicht mehr entdecken. ...

