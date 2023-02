POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 20.02.2023

Goslar (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl Vermutlich schon in der Nacht vom 15.02.2023 auf den 16.02.2023, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg zu verschaffen. Ein Eindringen in das Haus gelang dem unbekannten Täter jedoch nicht und es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Hauseingangstür. Hinweise zur Tat werden ...

