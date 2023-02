Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.02.2023

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

- Einbruch in Apotheke

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag, 17.02.2023, auf Samstag, 18.02.2023, gewaltsam in eine Apotheke in der Schulstraße ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

GS-Jürgenohl

- Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 17.02.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 18.02.2023, 11:45 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen im Brieger Weg abgestellten silbernen BMW mit Goslarer Zulassung. Dieser war ordnungsgemäß auf einem Garagenhof gegenüber der Hausnummer 22 abgestellt.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei dem BMW diverse Lackkratzer und Eindellungen auf der Fahrerseite fest. Zudem konnten rote Lackanhaftungen am beschädigten Fahrzeug gesichert werden.

Der Schaden, um dessen Begleichung sich der Verursacher nicht kümmerte, sondern einfach davonfuhr, wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell