Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 18.02.2023

Goslar (ots)

Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am frühen Morgen des 18.02.2023, gegen 02:20 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines Pkw in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei räumte der Fahrzeugführer ein, vor kurzer Zeit Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte diese Angaben. Anschließend wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell