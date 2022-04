LPI-SLF: Graffiti-Schmiererei

Pößneck (ots) - Nach einem Einbruch in einen Baumarkt in Pößeck werden Zeugen gesucht. Unbekannte drangen zwischen Samstagabend bis Montagmorgen widerrechtlich auf das umfriedete Gelände eines Baumarktes in der Weidenäckerstraße in Pößneck ein. Anschließend wurden zehn Propan-Gas-Flaschen vom Außengelände entwendet und auf bislang unbekannte Art und Weise abtransportiert. Es entstand Entwendungsschaden in ...

mehr