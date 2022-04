Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sinkende Teilnehmerzahlen bei Corona-Demonstrationen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla, Sonneberg (ots)

An den bereits bekannten Montagabend-Corona-Demonstrationen nahmen gestern, 04.04.2022, im Zuständigkeitsbereich der LPI Saalfeld erneut weniger Personen als in den vorherigen Wochen teil. Im gesamten der LPI Saalfeld zugehörigen Bereich gab es neun Veranstaltungen zu betreuen, wovon der Großteil (außer in Sonneberg und Tanna) nicht angemeldet war. Insgesamt nahmen knapp 1080 Personen teil - die meisten Demonstranten kamen in Saalfeld (480) zusammen. Im Landkreis Saale-Orla waren die meisten Teilnehmer in Schleiz (110) sowie in Neustadt a.d.Orla (97) zugegen. In Sonneberg kamen als höchste Anzahl 115 Personen bei der rechtmäßig angemeldeten Veranstaltung zusammen. Weitere Demonstrationen mit verhältnismäßig wenigen Teilnehmern waren noch in Bad Lobenstein, Pößneck, Tanna, Rudolstadt und Neuhaus am Rennweg. Neben Trillerpfeifen und Trommeln wurden teilweise auch Plakate/ Banner mitgeführt. Es kam zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

