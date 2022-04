Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kindertagesstätte - Bargeld entwendet

Saalfeld (ots)

Zwischen Freitagabend bis Montagmorgen drangen bislang Unbekannte widerrechtlich in eine Kindertagesstätte in der Altsaalfelder Straße in Saalfeld ein. Nachdem der/die Unbekannten gewaltsam durch ein Fenster eindrangen und zuvor offensichtlich erfolglos an einer Außentür gehebelt hatten, wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld aus den Räumlichkeiten entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden an mehreren Türen sowie dem betroffenen Fenster. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

