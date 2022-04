LPI-SLF: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Schleiz (ots) - Am Samstag gegen 4:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 38-jährigen Renault-Fahrer in der Oettersdorfer Straße in Schleiz, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest 1,11 Promille ergab. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Er erhielt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

