LPI-SLF: Alkohol getrunken und mit PKW gefahren

Peuschen (ots) - Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 9:15 Uhr brachen Unbekannte den Tankdeckel eines LKW auf, der auf einem Feldweg in der Nähe der Feldscheune in Peuschen abgestellt war. Aus dem Tank wurden ca. 300 Liter Diesel entwendet. Der Beuteschaden beträgt ca. 600 Euro. Am Tank entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr