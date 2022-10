POL-HH: 221023-3. Eine Zuführung nach Verdacht des Drogenhandels in Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots) - Tatzeit: 20.10.2022, 18:55 Uhr Tatort: Hamburg-Neustadt, Graskeller Am Donnerstagabend haben zwei bislang unbekannte Täter einem 34-jährigen Mann in der Hamburger Neustadt eine hochwertige Armbanduhr geraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 34-Jährige die Uhr in einem Geschäft im Neuen Wall erworben und sich ...

