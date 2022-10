Polizei Hamburg

POL-HH: 221021-2. Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.10.2022, 18:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Graskeller

Am Donnerstagabend haben zwei bislang unbekannte Täter einem 34-jährigen Mann in der Hamburger Neustadt eine hochwertige Armbanduhr geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 34-Jährige die Uhr in einem Geschäft im Neuen Wall erworben und sich anschließend noch rund zwei Stunden in der Innenstadt aufgehalten. Als er sich schließlich mit der Tüte, in der sich die Uhr befand, auf den Heimweg machte, nahm er in der Straße Graskeller Schritte hinter sich wahr. Nachdem er sich daraufhin umgedreht hatte, standen ihm zwei maskierte Männer gegenüber. Einer der Männer versuchte unvermittelt die Tüte zu entreißen, was der 34-Jährige durch Gegenwehr zunächst vereitelte. Nachdem es einem der Maskierten unter Vorhalt eines Messers schließlich doch gelungen war, die Tüte an sich zu nehmen, flüchteten beide Täter in Richtung Neuer Wall.

Nach kurzer Verfolgung brach der 34-Jährige ab und alarmierte die Polizei.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Die Täter werden bislang wie folgt beschrieben:

- 170 - 175 cm - etwa 20 Jahre - möglicherweise osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze, weite Bekleidung - unter anderem mit schwarzer Nylonjacke mit Kapuze - Nasen-und Mundbedeckung

Das zuständige Raubdezernat (LKA 114) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell