POL-HH: 221023-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierten Sachbeschädigungen in Hamburg-Altona-Altstadt, -Harburg und -Poppenbüttel

Tatzeiten: a) 20.10.2022, 19:05 bis 21.10.2022, 06:55 Uhr b) 21.10.2022, 15:15 Uhr (Feststellzeit) c) 21.10.2022, 15:00 Uhr bis 22.20.2022, 07:50 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Altona-Altstadt, Große Elbstraße b) Hamburg-Harburg, Schwarzenbergstraße c) Hamburg-Poppenbüttel, Müssenredder

Seit Donnerstagabend ist es in verschiedenen Hamburger Stadtteilen zu mutmaßlich politisch motivierten Sachbeschädigungen gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

a) Bereits am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass mehrere Fensterscheiben und eine Glastür einer Reederei in der Großen Elbstraße vermutlich durch Steinwürfe zerstört worden waren. Weiterhin war durch den oder die Täter eine stinkende Flüssigkeit am Gebäude ausgebracht worden.

b) Am Freitagnachmittag wurde der Polizei bekannt, dass die Fenster eines Parteibüros vom Bündnis 90/Die Grünen in der Harburger Schwarzenbergstraße von Unbekannten mit verschiedenfarbigen Schriftzügen besprüht worden war.

c) Gestern Morgen meldete ein Zeuge eine Vielzahl verbotener Kennzeichen und Parolen, die bislang unbekannte Täter an Fensterscheiben und Außenwände eines Schulgebäudes in Poppenbüttel gesprüht hatten.

In allen Fällen hat die Staatsschutzabteilung des Landekriminalamtes (LKA 7) die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei prüfen die Ermittler im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an der Reederei auch die Authentizität eines im Internet eingestellten Selbstbezichtigungsschreibens.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

