POL-HS: Halter eines geparkten PKW gesucht

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am Dienstag (13. September) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben über eine von ihm zuvor beobachtete Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll gegen 13 Uhr der Fahrer eines Wohnmobils die Heerlener Straße befahren haben. Im Bereich zwischen der Fletstraße und der Grothenrather Straße stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den linken Außenspiegel eines geparkten silberfarbenen Opel Corsa und setzt seine Fahrt fort. Als eine Streifenwagenbesatzung die Unfallstelle aufsuchte, war der Opel nicht mehr da. Der Halter beziehungsweise Nutzer des Corsas wird nun von der Polizei gesucht. Personen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

