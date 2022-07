Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Einbrecher festgenommen

Zeugen haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Mann dabei beobachtet, wie dieser in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einbrechen wollte, und verständigten hierauf die Polizei. Der 36-jährige Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte nach kurzer Flucht festgenommen werden und gelangt nun zur Anzeige. Durch den Einbruchsversuch entstand an dem Tankstellengebäude ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ereignet hat. Kurz vor dem Ortseingang Krauchenwies erkannte der 42-jährige Fahrer eines Kastenwagens zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute, und fuhr auf einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes auf. In der Folge wurde der Mercedes auf einen Sprinter aufgeschoben. Durch die Kollision wurde ein Mitfahrer des Mercedes leicht verletzt, einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte es jedoch nicht.

Scheer

Nach Randale in Gewahrsam

Wegen Streitigkeiten in einer Wohnung in der Mengener Straße haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr Anwohner die Polizei verständigt. Ein stark alkoholisierter Mann war mit seiner Frau in einen lautstarken Streit geraten und soll sie körperlich angegangen haben, zudem trat der Mann eine Zimmertüre ein und verwüstete die Wohnung. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und weil keine Besserung in Sicht war, erklärten die Beamten dem Alkoholisierten den Gewahrsam. Die Nacht verbrachte er auf dem Polizeirevier Sigmaringen in einer Arrestzelle. Neben einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft muss der Mann nun auch für die Kosten der Übernachtung aufkommen.

Bad Saulgau

Fahrzeugschlüssel abgenommen

Weil ein Lkw-Fahrer in der Moosheimer Straße torkelnd und augenscheinlich betrunken in sein Fahrzeug eingestiegen ist, verständigte ein Passant am Dienstag gegen 20.45 Uhr die Polizei. Da der 46-Jährige, der sich offenbar zum Schlafen legen wollte, es bei einem Alkoholtest auf einen unrühmlichen Wert von etwa 2,4 Promille brachte, nahmen ihm die Beamten vorsorglich die Fahrzeugschüssel ab und hinterlegten sie auf dem Polizeirevier. Die Schlüssel darf der 46-Jährige wieder entgegennehmen, wenn er verkehrstüchtig ist.

Sigmaringen

Drogenfund bei Personenkontrolle

Mit einer Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln muss ein 17-Jähriger rechnen, den Polizisten am Dienstagnachmittag in der Schwabstraße kontrollierten. Als die Einsatzkräfte den Jugendlichen zum Zweck einer Kontrolle ansprachen, schubste dieser einen Beamten beiseite und versuchte davon zu rennen. Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung fest und fanden in seiner Tasche mehrere Gramm Marihuana auf. Bei der späteren Durchsuchung seiner Wohnung wurden zudem Gegenstände aufgefunden, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten. Nach dem Abschluss der Maßnahmen wurde der junge Mann seinen Eltern übergeben.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss gefahren

Den Fahrer eines BMW haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten die Polizisten Anzeichen dafür fest, dass der 23-jährige Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein anschließender Urin-Test beim Fahrer erhärtete den Verdacht, dieser verlief positiv auf Marihuana. Der 23-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigen, erwarten den Mann ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren hat am Dienstag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW gestreift, der in der Paradiesstraße auf der Fahrbahn geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den am Seitenspiegel entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Hohentengen

Polizei sucht nach Rennradfahrer

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem am Dienstag gegen 10 Uhr ein Rennradfahrer auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hohentengen und Einhart mutwillig auf den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw geschlagen haben soll. Der Seitenspiegel wurde hierdurch beschädigt, der Zweiradfahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise auf den Rennradfahrer, der eine blau-weiße Kleidung und zwei rote Trinkflaschen am Rücken getragen haben soll, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

