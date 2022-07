Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer von Pkw erfasst

Leicht verletzt wurde ein 40-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Straße am Flugplatz. Der 31-jährige Seat-Fahrer bog von der Straße in Richtung Parkplatz des Flughafen-Terminals ab und übersah dabei den auf dem Radweg von Meckenbeuren nahenden Radfahrer. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und musste aufgrund seiner Blessuren vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen im Parkhaus am Stadtbahnhof geparkten Audi Q5 beschädigt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Der Verursacher suchte nach dem Unfall das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Roller fährt in Pkw-Heck

Vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht werden musste ein 16-jähriger Roller-Fahrer nach einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Der junge Mann hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Seat-Lenker links abbiegen wollte und abbremste. In der Folge fuhr er dem 66-Jährigen ins Fahrzeug-Heck und stürzte. Sowohl am Motorroller, als auch am Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Markdorf

Pkw zerkratzt

Die rechte Fahrzeugseite eines in der Mangoldstraße geparkten Daimler-Benz hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Owingen

Autos stoßen zusammen

Auf rund 8.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der am Dienstag gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Auenweg entstand. Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße und kollidierte dabei mit dem Fiat einer in Richtung Kreuzstraße fahrenden 20-Jährigen. Dabei entstand am Wagen des Unfallverursachers etwa 5.000 Euro, am Pkw der Frau rund 3.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

