Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Totalschaden dürfte einem Autofahrer an seinem Wagen entstanden sein, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr seinem Vordermann aufgefahren ist. Der 21-jährige Ford-Lenker war auf der L288 von Ravensburg nach Horgenzell unterwegs und übersah, dass der 24 Jahre alte VW-Fahrer vor ihm auf Höhe von Schlegel in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Er fuhr auf. Während durch die Kollision am VW ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand, wird dieser am Ford auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Horgenzell

Folgenschwerer Auffahrunfall

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der L288 zwischen Ringgenweiler und Hasenweiler entstanden. Eine 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte an der Einmündung nach links in Richtung Beckenweiler abbiegen und bremste ab. Der hinter ihr fahrende 24 Jahre alte Lenker eines Kleintransporters erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Beide Autos mussten nach der Kollision von Abschleppdiensten geborgen werden.

Wangen

Unfallflucht auf Parkplatz vor Lebensmittelmarkt

Zeugen sucht die Polizei Wangen, nachdem ein Unfallverursacher am Dienstag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße das Weite gesucht hat. Zwischen 15.30 und 17 Uhr touchierte der Unbekannte einen geparkten schwarzen Renault Talisman. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er davon. Hinweise auf den Flüchtigen werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Weingarten

Flächenbrand

Die Feuerwehr musste am Dienstag gegen 17 Uhr abermals zu einem Flächenbrand ausrücken. In der Nähe des Ermlandhofes geriet eine Wiesenfläche von rund 120 Quadratmetern in Brand. Wie es dazu kam, ist bislang nicht klar. Die Wehrleute löschten den Brand.

Baienfurt

Unfall in Schnellstraßenausfahrt

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Dienstag gegen 14 Uhr in der Schnellstraßenabfahrt Weingarten der B30 verunglückt ist. Der 79 Jahre alte Fahrer kam aus Richtung Biberach und wollte die Bundesstraße auf Höhe Weingarten verlassen. In der langgezogenen Kurve fuhr er gegen die Leitplanke. Er verletzte sich hierbei und wurde von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aulendorf

Pedelec an Schule gestohlen

Ein auffallendes gold/schwarz lackiertes Pedelec wurde am Dienstag in der Schulstraße gestohlen. Das Fahrrad stand zwischen 11 und 11.30 Uhr unverschlossen vor dem Gebäude der Grundschule, als der Täter es mitnahm. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen des Diebstahls und erbittet unter Tel. 07584/9217-0 Hinweise zum Täter oder dem gestohlenen Rad.

Altshausen

Mehrere Verletzte bei Unfall

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Ostracher Straße ereignet hat. Die Lenkerin eines Opel Zafira war in Richtung Eichstegen unterwegs und übersah auf Höhe des Ortsausgangs einen wartenden Opel Astra, dessen 58-jähriger Fahrer nach links in die Marienburger Straße abbiegen wollte. Die 18 Jahre alte Zafira-Lenkerin fuhr wuchtig auf. Durch die Kollision erlitten sie, der Fahrer des Astra sowie seine 47-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird an beiden Wagen auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Polizeiliche Bilanz zum Kinder- und Heimatfest

Nach dem 212. Kinder- und Heimatfest zeigt sich die Polizei zufrieden mit der Veranstaltung. Im Zeitraum vom 16. bis 19.07. fanden sich täglich jeweils mehrere tausend Besucher auf dem Festgelände ein. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht, die Stimmung war insgesamt friedlich. Vereinzelt kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, die Polizei verzeichnete insgesamt fünf Körperverletzungsdelikte. In einem Fall wurde ein Messer gezogen, aber nicht eingesetzt. Zwei junge Männer aus einer größeren Gruppe mussten in diesem Zuge des Festgeländes verwiesen werden. Drei Personen, allesamt Minderjährige, waren während des Festes kurzzeitig vermisst, konnten aber alle wohlbehalten aufgefunden werden. Während aller Veranstaltungstage war die Polizei auf dem Festgelände präsent. Auch während des großen Umzuges am Montag war die Polizei mit Verkehrsregelungsmaßnahmen eingebunden. Der Umzug verlief reibungslos und wurde von mehreren tausend Besuchern verfolgt. Auch Achim Staudenmaier, Leiter des Polizeireviers Leutkirch zeigt sich mit dem Veranstaltungsverlauf zufrieden. "Schön, dass die Festbesucher nach drei Jahren Pause den traditionell harmonischen Verlauf in Leutkirch fortsetzen.", so Staudenmaier.

Aitrach

Verkehrsunfall - Spiegelglas verletzt Fahrerin

Durch einen abgefahrenen Spiegel wurde eine Pkw-Lenkerin am Dienstagabend leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden. Die 22-jährige Corsa-Lenkerin fuhr auf der K7922 von Treherz kommend in Richtung Rieden, als ein 22-jähriger Golf-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Als beide Fahrer auf selber Höhe waren, prallten sie seitlich zusammen. Durch den Zusammenstoß löste sich der Außenspiegel am Opel und wurde durch das geöffnete Fahrtfenster in den Innenraum des Fahrzeugs geschleudert. Die 22-Jährige wurde im Gesicht getroffen, wodurch ihre Brille zu Bruch ging und sie leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst untersuchte die Corsa-Lenkerin noch vor Ort. An den Autos der Beteiligten entstand durch den Unfall geringer Sachschaden.

Leutkirch

Hund überfahren - Polizei sucht Zeugen

Ein freilaufender Hofhund wurde am Dienstag um 14.30 Uhr von einem Pkw-Fahrer tödlich verletzt. Der Hund überquerte die Straße der Ortsdurchfahrt Übendorf, als er von einem Pkw erfasst wurde. Dessen Fahrer hielt zunächst an und stieg aus seinem Auto aus, fuhr aber anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen, davon. Laut Zeugen handelte es sich bei dem Pkw um ein neueres, hellblaues Modell von der Marke Renault oder Fiat. Der Pkw-Fahrer soll ca. 1,83m groß sein und 50-60 Jahre alt sein. Er soll graue Haare, einen Bart und eine schlanke Statur haben und mit einem hellblauen Hemd und einer grauen Hose bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Pkw, sowie zum Fahrer unter Tel. 07561/8488-0.

Leutkirch

Sachbeschädigung an Blitzer - Polizei sucht Zeugen

Ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro hinterließ ein unbekannter Täter zwischen dem 18.07. 20 Uhr und 19.07. 5.15 Uhr an einer Geschwindigkeitsmessanlage in der Isnyer Straße. Die vier Glasscheiben des Blitzers wurden mit weißer Farbe beschmiert. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

