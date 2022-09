Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sack mit Pfandflaschen entwendet

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag (12. September) entwendeten zwei bislang unbekannte Männer gegen 16.45 Uhr einen Sack mit Pfandflaschen vom rückwärtigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Quimperlestraße. Laut Videoaufnahmen befuhr einer der Täter den Parkplatz von der Josefstraße aus kommend mit einem Motorroller. Der zweite Mann kam kurz danach aus derselben Richtung zu Fuß auf den Parkplatz und nahm gezielt einen großen Sack mit Pfandflaschen an sich. Daraufhin bestieg er als Sozius den Motorroller und die Diebe entfernten sich über die Josefstraße in unbekannte Richtung. Der Fahrer trug ein weißes T-Shirt und eine hellblaue Hose, wirkte mitteleuropäisch und hatte nahezu keine Haare. Der Sozius hatte kurze blonde Haare und war mit einer Tarnhose sowie einem schwarzen T-Shirt mit orangefarbenen Aufdruck bekleidet. Personen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell