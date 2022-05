POL-PDKL: Verkehrsunfallfucht

Callbach (ots) - PKW-fahrerin nach Unfall auf der B 420 leicht verletzt. Am Dienstagnachmittag fuhr eine 28-Jährige mit ihrem PKW von Callbach in Richtung Unkenbach. An einer Kuppe übersah sie einen vor ihr fahrenden PKW und fuhr auf diesen auf. Die vorausfahrende 41 Jahre alten Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge ...

