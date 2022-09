Hochschule der Polizei

HDP-RP: "Blue-Light-Challenge" geht in die dritte Runde!

Auch in diesem Jahr hatten Interessierte für den Polizeidienst die Gelegenheit am Samstag, 24. September, bei der "Blue-Light-Challenge" die Vielseitigkeit des Polizeiberufs bei der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) hautnah zu erleben. Wie bereits in den letzten Jahren stand auch bei der diesjährigen Blue-Light-Challenge das Erleben für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vordergrund. In Gruppen aufgeteilt bekamen sie an fünf verschiedenen Stationen die Möglichkeit u.a. mit Profis der Kriminalpolizei auf Spurensuche zu gehen. Dabei wurden sie von einem Spürhund sowie einer Drohne unterstützt und durften die modernen Ermittlungsverfahren der Polizei kennenlernen. Außerdem führten Einsatztrainer praktische polizeiliche Taktiken vor und präsentierten Ausrüstungsgegenstände der Polizei. Im Bereich der Virtual Reality bekamen die Interessierten Einblicke in polizeiliche Einsatzszenarien. Bei der sportlichen Herausforderung durften die Teilnehmenden ihre körperlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Als besonderes Highlight warteten die Vorführungen des Polizeihubschraubers und der Fahrsicherheitstrainerinnen und -trainer auf die Schülerinnen und Schüler. Im Ergebnis wurde eine besondere Entdeckungstour am Polizeicampus Hahn geboten, die Interessierte vor allem in den Bereichen Teamfähigkeit, logisches Denken und Spontanität herausforderte. Ebenso war Ehrgeiz gefordert und die Bereitschaft an körperliche Grenzen zu gehen. Polizei-studierende begleiteten die Gruppen, gaben Einblicke in das abwechslungsreiche Bachelorstudium Polizeidienst und standen für alle Fragen Rede und Antwort. Am Ende des Tages waren die Teilnehmenden zwar erschöpft, aber auch glücklich; nicht wenige wurden in ihrem Berufswunsch bestärkt Polizistin oder Polizist zu werden. Auch für den Direktor der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer, war die Veranstaltung ein schöner Erfolg: "Wir konnten den Teilnehmenden einen guten Einblick in den Polizeiberuf ermöglichen und hoffen natürlich, dass sich viele auch bei uns bewerben werden." Jährlich werden in Rheinland-Pfalz derzeit an zwei Terminen (Mai und Oktober) 500 Polizeikommissar-Anwärterinnen und Anwärter für den Bachelorstudiengang Polizeidienst eingestellt. Die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Mai 2023 läuft voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2022, die Bewerbungsfrist für die Einstellung im Oktober 2023 endet voraussichtlich Ende Februar 2023. Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei.rlp.de/de/karriere/

