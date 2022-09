Hochschule der Polizei

HDP-RP: Letzte Plätze frei für die "Blue-Light-Challenge"

Büchenbeuren (ots)

Auch in diesem Jahr haben interessierte junge Menschen die Möglichkeit, bei der dritten "Blue-Light-Challenge" am Samstag, 24. September 2022 (8 - 17 Uhr), die Vielseitigkeit des Polizeiberufs bei der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz (HdP) hautnah zu erleben. Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz organisiert in diesem Jahr erneut eine "Blue-Light-Challenge" am Polizeicampus Hahn. Hierbei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, umfangreiche Einblicke in die Vielfältigkeit des Polizeiberufs zu bekommen, sich sportlichen Herausforderungen zu stellen und in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander anzutreten. Sie gehen u.a. mit Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei auf Spurensuche und können an einer Verkehrskontrolle teilnehmen. Daneben erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer polizeiliche Einsatztrainings live erleben. Zudem werden der Polizeihubschrauber und auch die Polizeihundestaffel die Vielfältigkeit der polizeilichen Arbeit präsentieren. Begleitet werden die Teilnehmenden an diesem Tag von Polizei-kommissaranwärterinnen und -anwärtern der Hochschule der Polizei. Diese stehen auch für die Beantwortung von Fragen rund um das Studium gerne zur Verfügung. Interessierte haben bis 10.09.2022 die Möglichkeit, sich für die letzten freien Plätze unter https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/blue-light-challenge anzumelden. Aktuell werden an zwei Terminen (Mai und Oktober) insgesamt 500 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter für den Bachelorstudien-gang Polizeidienst in Rheinland-Pfalz eingestellt. Die Bewerbungsfrist für den Einstellungstermin Mai 2023 läuft voraussichtlich noch bis zum 30. Dezember 2022, die Bewerbungsfrist für die Einstellung im Oktober 2023 endet voraussichtlich am 28. Februar 2023. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

