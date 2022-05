Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dunkler Pkw und Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Warstein (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 25. Mai, gegen 14.05 Uhr, auf der Straße Am Kohlmarkt sucht die Polizei ein dunkles Fahrzeug und eine mögliche Zeugin. Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer war auf der Straße Am Kohlmarkt in Richtung Dahlborn unterwegs. Im Einmündungsbereich Am Kohlmarkt/ Westwall/ Dahlborn beabsichtigte er, diesen geradeaus in die Straße Dahlborn zu überqueren, als plötzlich ein dunkler Pkw die Vorfahrt missachtete. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Kleinkraftradfahrer aus, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Eine unbekannte Frau half dem 15-Jährigen. Die Zeugin und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Warstein unter der Telefonnummer 02902 91000 zu melden.(jb)

