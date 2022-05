Hochschule der Polizei

HDP-RP: Begrüßung eines neuen Bachelorstudiengangs Polizeidienst am Campus Hahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Büchenbeuren (ots)

Der Leiter der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer, freute sich gemeinsam mit dem ganzen Team der Hochschule, am heutigen Tag einen neuen Bachelorstudiengang mit insgesamt 221 Studierenden am Campus Hahn begrüßen zu können.

168 Studierende stammen aus Rheinland-Pfalz; andere waren bislang in Hessen; die übrigen verteilen sich auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Vielfalt wird an der Hochschule der Polizei groß geschrieben; so sind bei den insgesamt über 1.600 Studierenden Migrationserfahrungen aus über 50 Nationen vertreten.

Die 138 Polizeikommissaranwärter und 83 Polizeikommissaranwärterinnen erwartet ein abwechslungsreiches und wissenschaftlich fundiertes Bachelorstudium, das sie in den nächsten drei Jahren auf die vielfältigen Anforderungen im Polizeiberuf vorbereiten wird.

Das Studium vermittelt die rechtlichen, taktischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen, kombiniert diese mit praktischen Übungen in modernen Trainingszentren und regelmäßigen Praktika bei der Schutz- und Kriminalpolizei in den Polizeipräsidien. Dort kommen sie auch erstmals mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt.

Das Studium wird unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie bzw. der geltenden Hygienevorschriften durchgeführt. Ein Teil der Lehrinhalte wird zwischenzeitlich in digitaler Form vermittelt. Ebenso verfügt die Hochschule der Polizei bereits über Virtual Reality - Lehrräume.

Die Bewerbungsfrist für den nächsten Einstellungstermin im Oktober 2022 ist bereits abgelaufen; das Auswahlverfahren für diesen Termin ist derzeit im vollen Gange.

Interessierte für die Einstellungstermine im Mai und Oktober 2023 können sich bereits online bewerben unter https://bewerbung.polizei.rlp.de. Die Bewerbungsfrist für Mai 2023 endet voraussichtlich am 30.12.2022, die Bewerbungsfrist für Oktober 2023 voraussichtlich am 28.02.2023.

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell