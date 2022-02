Hochschule der Polizei

HDP-RP: Trauer- und Beisetzungsfeier in Homburg

Büchenbeuren (ots)

Die Beisetzung der am Montag, 31. Januar 2022, im Dienst getöteten Polizeibeamtin Yasmin B. wird am 16. Februar 2022 in Homburg-Erbach stattfinden. Hierzu informieren die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und - als örtlich zuständige Behörde - das Landespolizeipräsidium des Saarlandes: Die Trauerfeier findet ab 11 Uhr auf dem Friedhof Homburg-Erbach mit einer polizeilichen Ehrenwache statt. Die Familienangehörigen werden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Aussegnungshalle von Yasmin B. verabschieden. Für weitere Trauergäste erfolgt eine Tonübertragung auf den Platz vor der Aussegnungshalle. Im Anschluss erfolgt die Urnenbestattung auf dem Friedhof Homburg-Erbach. Für Pressevertreter werden das Landespolizeipräsidium des Saarlandes und die Hochschule der Polizei eine zentrale Anlaufstelle auf dem Luitpoldplatz in Homburg-Erbach einrichten. Aufgrund der sehr beschränkten Parkmöglichkeiten stehen für Pressevertreter Parkplätze an der Grundschule Luitpold zur Verfügung. Dem ausdrücklichen Wunsch der Familie folgend bitten wir um pietätvolle Zurückhaltung. Bitte verzichten Sie insbesondere respektvoll auf Bildaufnahmen der Trauerfamilie. Aussegnungshalle, Vorplatz und Friedhof sind ausschließlich für die Trauergemeinde vorgesehen. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz am 11.02.2022 bereits mitteilte (▷ POL-PPWP: Beisetzung getöteter Polizisten | Presseportal), bereitet die Landesregierung Rheinland-Pfalz darüber hinaus gemeinsam mit der Polizei eine offizielle Trauerfeier vor. Der Termin und der Veranstaltungsort werden noch bekannt gegeben. Eventuelle Anfragen zum aktuellen Stand der Ermittlungen bitten wir ggf. per E-Mail an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, pressestelle.stakl@genstazw.mjv.rlp.de zu richten. Hierzu können vor Ort keine Auskünfte erteilt werden. Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle der Hochschule der Polizei unter der Telefonnummer 06543 985 109 oder 207 sowie per Mail hdp.presse@polizei.rlp.de, zur Verfügung.

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell