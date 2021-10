Hochschule der Polizei

HDP-RP: Begrüßung eines neuen Jahrgangs Polizeistudierender am Campus Hahn

Der neue Leiter der Hochschule der Polizei, Uwe Lederer, begrüßte mit seinem Team der Hochschule 176 junge Männer und 117 junge Frauen am Campus Hahn, die ihr Bachelorstudium Polizeidienst aufgenommen haben. Mit über 220 der neuen Studierenden stammt die Mehrheit aus Rheinland-Pfalz. Die weiteren Studienanfänger kommen aus dem Saarland, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen sowie aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, dass die rheinland-pfälzische Polizei auch über die Landesgrenzen hinaus als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. An der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz wird Vielfalt groß geschrieben. So sind bei den insgesamt über 1600 Studierenden in sechs Studiengängen auch Migrationserfahrungen aus rund 50 Nationen vertreten. "Die neuen Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter erwartet ein anspruchsvolles und wissenschaftlich fundiertes, aber auch spannendes Bachelorstudium, das sie in den nächsten drei Jahren auf die vielfältigen Anforderungen im Polizeiberuf vorbereitet", so Uwe Lederer. Neben rechtlichen und taktischen Inhalten werden auch sozialwissenschaftliche Grundlagen vermittelt. Aufgrund der Corona-Pandemie werden klassische Präsenzveranstaltungen durch digitale Lehrformate flankiert. Hierfür stehen auch Lehrräume in Virtual Reality zur Verfügung. Einen weiteren Baustein des abwechslungsreichen Bachelorstudiums bilden praktische Übungen in modernen Trainingszentren sowie Praktika in den Bereichen Schutz- und Kriminalpolizei der Polizeipräsidien. Die rheinland-pfälzische Polizei stellt jährlich im Mai und Oktober neue Polizeikommissaranwärterinnen und Polizeikommissaranwärter ein. Die Bewerbungsverfahren für die nächsten Studiengänge sind bereits im vollen Gange. Interessenten können sich online bewerben unter https://bewerbung.polizei.rlp.de. Die Bewerbungsfrist für Mai 2022 endet am 31.10.2021, für Oktober 2022 am 28.02.2022.

