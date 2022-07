Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Dieb eingefangen

Werl (ots)

Am Mittwoch, um 13:40 Uhr, kam es in einem Baumarkt an der Soester Straße zu einem Diebstahl. Eine Verkäuferin bemerkte an der Kasse einen Mann dessen Jacke am Rücken seltsam "ausgebeult" war. Sie sprach ihn daraufhin an und sagte ihm, er solle dort warten. Daraufhin ergriff der Mann zu Fuß die Flucht in Richtung Stadt. Ein Mitarbeiter des Baumarktes verfolgte ihn zu Fuß. Er konnte den Flüchtenden erreichen und hielt ihn fest. Der Täter riss sich wieder los und verlor dabei sein Diebesgut, sechs Akkus für Bohrschrauber. Der Mitarbeiter verfolgte ihn erneut und hielt ihn fest. Diese Rangelei wurde von einem weiteren Zeugen, einem Polizeibeamten in seiner Freizeit, bemerkt. Er griff mit zu und man hielt den Dieb gemeinsam fest, bis der herbeigerufene Streifenwagen eintraf. Bei dem Täter handelt es sich um einen 36-jährigen Mann, der zurzeit in Düren lebt. Er wurde zur Vernehmung mit auf die Wache genommen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell