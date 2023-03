Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht auf Leerer Landstraße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf der Leerer Landstraße hat sich am Montagmorgen eine Unfallflucht ereignet. Gegen 9.50 Uhr fuhr der Fahrer eines rotgrünen Lkw in Richtung Innenstadt, als ihn an der Kreuzung zur Fockenbollwerkstraße ein rechts neben ihm fahrendes Auto touchierte. An dem Lkw entstand leichter Sachschaden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell