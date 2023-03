Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 24 mit zwei Schwerverletzten

Zarrentin am Schaalsee (ots)

Am 05.03.2023 ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der BAB 24, ca. 100 Meter hinter der Auffahrt Gallin, in Fahrtrichtung Hamburg ein folgeschwerer Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines Dacia die BAB 24 in Richtung Hamburg. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr dieser auf dem vor ihm fahrenden Renault Transporter auf. Der 39-jährige polnische Fahrzeugführer des Transporters schleuderte im weiteren Verlauf über die Außenschutzplanke und kam anschließend in der Bankette zum Stehen. Der 29-jährige Dacia-Fahrer kam mit seinem Pkw auf dem Standstreifen quer zur Fahrtrichtung zum Stehen und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gallin befreiten den 29-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Die beiden Fahrzeugführer erlitten durch den Unfall Verletzungen und wurden ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Der 29-jährige Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß schwer, nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme, Durchführung der Rettungsmaßnahmen und Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg bis 01:30 Uhr des 06.03.2023 voll gesperrt werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

