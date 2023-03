Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Graffiti am AfD Bürgerbüro in Teterow

Teterow (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 04.03.2023 19:00 Uhr bis 05.03.2023 12:45 Uhr Graffiti an die Hausfassade des AfD-Bürgerbüros in der Warener Straße in Teterow angebracht. Insgesamt wurden drei Schriftzüge und Symbole in unterschiedlichen Größen und in silberner Farbe vor Ort festgestellt. Diese können der linken Szene zugeordnet werden. Mitarbeiter der Polizei sicherten Farbspuren. Die Kosten für die Fassadenreinigung werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Täter / zu den Tätern und zur Tat nehmen die Polizei in Teterow unter der TelNr. 03996-1560 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Hinweise können zudem auch über die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

