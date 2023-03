POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B5 bei Horst

Lübz (ots) - Gegen 03:00 Uhr kam es am Sonntagmorgen, 05.03.2023, zu einem Angriff auf einen Geldautomaten am Markt in Lübz. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben drei unbekannte Täter den Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem dunklen Fahrzeug. Vermutlich handelt es sich um einen BMW-Kombi. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg. Die polizeilichen Maßnahmen am ...

