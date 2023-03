Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw Hyundai auf BAB 20 Raststätte "Fuchsberg" ausgebrannt

Rostock (ots)

Am Freitagabend, 03.03.2023, meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei und teilte einen brennenden Pkw Hyundai an der Raststätte "Fuchsberg" auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock mit. Beim Eintreffen der Beamten brannte der Pkw bereits in voller Ausdehnung. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Neukloster und Glasin waren zur Brandbekämpfung vor Ort. Eine Nachfrage bei der Fahrerin ergab, dass es zuvor keinerlei Auffälligkeiten während der Fahrt gab. Sie und die beiden weiteren Fahrzeuginsassen waren an der Raststätte zunächst aus dem Fahrzeug gestiegen. Wenige Minuten später stellte dann der Hinweisgeber den brennenden Pkw fest und alarmierte die Polizei. Mitarbeiter der Kriminaldauerdienstes kamen ebenfalls zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Pkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

