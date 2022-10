Polizei Bielefeld

POL-BI: Scheiben an drei Fahrzeugen eingeschlagen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Wochenende, 07. - 09.10.2022, schlugen Unbekannte die Scheiben an insgesamt drei Autos ein, die am Boulevard, der Wertherstraße und der Carlmeyerstraße abgestellt worden waren.

Am Boulevard reichte einem Täter am Freitagabend die kurze Abwesenheit des Fahrers, um in einem grauen Mercedes Citan Beute zu machen. Der Fahrer hatte den Wagen gegen 22:20 Uhr zurückgelassen und stellte zehn Minuten später fest, dass die hintere Seitenscheibe zersplittert war. Außerdem fehlten zwei Mobiltelefone.

Zwischen Samstag, 08.10.2022, 22:00 Uhr, und Sonntag, 09.10.2022, 06:45 Uhr, zerschlug ein Täter die Seitenscheibe eines schwarzen Nissan Qashqai an der Wertherstraße, nahe der Lampingstraße, und durchwühlte das Fahrzeuginnere ohne etwas zu stehlen.

Am Sonntagabend, 09.10.2022, zwischen 22:00 Uhr und 23:45 Uhr, schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines grauen VW Polo an der Carlmeyerstraße ein. Mit einem Schlüsselbund flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell