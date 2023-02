Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin wird von einem Unbekannten in Wohnräumen überrascht

Porta Westfalica (ots)

In der Mittagszeit des Mittwochs ist eine Seniorin in Porta Westfalica-Veltheim in der Straße "Zur Lüchte" von einem unbekannten Täter in ihrem Einfamilienhaus überrascht worden. Zuvor hatte sich der Kriminelle unerlaubt Zutritt zu deren Wohnräumen verschafft.

Nachdem die Frau den maskierten Mann in ihren Wohnräumen antraf, forderte der die Aushändigung von Bargeld. Nachdem die Hausbewohnerin dieser Aufforderung nachgekommen war, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte konnte den Unbekannten als etwa 30-40 Jahre alt, rund 180 cm groß und von schlanker Statur beschreiben. Zudem habe der Mann dunkle Handschuhe und dunkle Kleidung getragen, so die Ermittlungen.

Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

