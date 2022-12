Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Unfall im Kreuzungsbereich

Calmbach (ots)

Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich hat sich am Mittwochvormittag im Ortsteil Calmbach ereignet.

Gegen 09:40 Uhr befuhr ein 73-jähriger mit seinem Suzuki die Landesstraße 351 in Richtung Kriegsstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete er offenbar an der dortigen Kreuzung das für seine Fahrspur geltende Rotlicht, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Toyota eines 27-Jährigen. Dieser wollte von der Hauptstraße kommend bei für ihn geltendem Grünlicht nach links in die Wildbader Straße abbiegen. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug des 74-Jährigen ins Schleudern, kippte und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 74-Jährige Suzuki-Fahrer, sowie der 27-jährige Fahrer des Toyota blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein 49-jähriger Beifahrer im Toyota wurde aufgrund leichter Verletzungen zur ärztlichen Untersuchung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

