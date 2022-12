POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mit über zwei Promille unterwegs

Pforzheim (ots) - Mit einer blutenden Lippe und einem ausgeschlagenen Zahn ist am frühen Montagmorgen ein 30 Jahre alter Mann ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zwischen dem Geschädigten und einer mehrköpfigen männlichen Personengruppe zunächst zu Streitigkeiten in einer Diskothek in der Pforzheimer Innenstadt ...

mehr