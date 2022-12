Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Streit Zahn ausgeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Mit einer blutenden Lippe und einem ausgeschlagenen Zahn ist am frühen Montagmorgen ein 30 Jahre alter Mann ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zwischen dem Geschädigten und einer mehrköpfigen männlichen Personengruppe zunächst zu Streitigkeiten in einer Diskothek in der Pforzheimer Innenstadt gekommen sein, aufgrund dessen alle Personen der Lokalität verwiesen wurden. Nach Angaben des 30-Jährigen soll ihm daraufhin diese Männergruppe gegen 03:15 Uhr am Eingang zum Schlosspark aufgelauert haben. Aus der Gruppe heraus wurde der Geschädigte geschlagen. Durch den Lärm wurden Sicherheitsbeauftragte einer in der Nähe befindlichen Lounge auf die Situation aufmerksam und kamen dem Geschädigten zu Hilfe. Daraufhin flohen die Täter unerkannt. Der 30-Jährige wurde aufgrund der erlittenen Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Alle Angreifer sollen relativ groß gewesen sein. Alle hatten dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Tatverdächtigen trug ein weißes Oberteil.

Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat diese beobachtet? Wer kennt die Tatverdächtigen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231 186-3211 entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

