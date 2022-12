Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Zeugen nach Einbruch gesucht

Waldachtal (ots)

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen sind Unbekannte in Geschäftsräume an der Hauptstraße im Ortsteil Lützenhardt eingebrochen. Die Diebe beschädigten zwischen Samstagmittag 13:30 Uhr und Montagmittag 15:45 Uhr ein Fenster und gelangten so in die Räume des Ladens. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Täter Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Horb am Neckar unter der Rufnummer 07451/96-0 zu melden.

