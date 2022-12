Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Führerschein nach Unfall beschlagnahmt

Alpirsbach (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer ist mit seinem Suzuki von Schömberg kommend in Richtung Reinerzau auf gerader Strecke der Landesstraße 405 in den Gegenverkehr gekommen und hat am Montagvormittag einen Unfall verursacht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 11:00 Uhr die Landesstraße in genannter Richtung und kam hierbei mittig auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW eines 45-Jährigen. Durch den Aufprall wurden der 72-Jährige sowie der 25-Jährige Beifahrer im VW leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Unfallursächlich dürften wohl körperliche Mängel des 72-Jährigen sein. Aufgrund dessen wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell