POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Absolut fahruntüchtig ans Steuer gesetzt

Remchingen (ots) - Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat mit seinem Audi am Sonntagmorgen in Remchingen zwei ordnungsgemäß geparkte Autos in der Karlsbader Straße beschädigt. Der 25-Jährige befuhr gegen 06:50 Uhr die Karlsbader Straße und kam vermutlich infolge seiner Trunkenheit von der Fahrbahn ab und ...

