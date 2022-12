POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Baucontainer -Zeugen gesucht

Alpirsbach (ots) - Ein 72-jähriger Autofahrer ist mit seinem Suzuki von Schömberg kommend in Richtung Reinerzau auf gerader Strecke der Landesstraße 405 in den Gegenverkehr gekommen und hat am Montagvormittag einen Unfall verursacht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 11:00 Uhr die Landesstraße in genannter Richtung und kam hierbei mittig ...

mehr