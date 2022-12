Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar -Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Horb am Neckar (ots)

Noch bevor die Polizei zu einer gemeldeten Auseinandersetzung mit mehreren Personen um 15:15 Uhr am Busbahnhof in Horb am Neckar eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 20-Jähriger zum Zeitpunkt am Bahnsteig des Busbahnhofs und wartete dort auf seinen Bus. Vier Männer kamen auf ihn zu und redeten auf ihn ein. Der 20-Jährige ging zunächst nicht auf die verbalen Attacken der vier jungen Männer ein und versuchte sich der Situation zu entziehen. Daraufhin begannen die Männer auf den Mann einzuschlagen, dieser zog im weiteren Verlauf ein Messer, um so die Angreifer von sich fernzuhalten. Durch hinzueilende Zeugen konnten die Personen voneinander getrennt werden. Durch die Auseinandersetzung wurden drei der insgesamt fünf Männer leicht verletzt, lehnten eine Behandlung vor Ort jedoch ab. Eine Zeugin erlitt durch das Gesehene einen Schock und musste mit einem Krankenwagen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Polizeirevier Horb am Neckar hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

