LPI-G: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg/Schmölln/Meuselwitz (ots) - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten am Freitag zu mehreren Bränden ausrücken, die fast alle mutwillig verursacht wurden. Am Freitagnachmittag brannte es zunächst in der Gartenanlage Fortschritt in Meuselwitz, wobei eine Hecke und ein angrenzender Gartenzeun angezündet wurden. Weiterhin brannte es in Vollmershain ...

mehr