Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand im Hinterhof eines Geschäftes

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Heute am Mittwoch, dem 21.12.2002 gg. 18.13h wurden der Polizei und Feuerwehr ein Brand von vermutlich Kartonagen im Hinterhof eines Geschäftes in der Wredestraße gemeldet. Der Sachverhalt konnte von den Einsatzkräften beim Eintreffen so bestätigt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Lautsprecher seitens der Einsatzkräfte gebeten die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es kommt zur Zeit im Straßenbahn- und Busverkehr zu erheblichen Behinderungen. Ebenso müssen sich die Verkehrsteilnehmer im Moment auf Umleitungen im Innenstadtbereich einstellen. Die Brandursache steht nicht fest. Verletzt wurde Niemand. Die Löscharbeiten dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von weiteren Anfragen bitte ich aufgrund der Einsatzlage im Moment Abstand zu nehmen,

- es wird unaufgefordert nachberichtet,

i.A. Christian Ronge, EPHK und PvD

