POL-GOE: Nach 42 Jahren im Dienst der Polizei: Polizeidirektion Göttingen verabschiedet Polizeivizepräsidenten Gerd Lewin in den Ruhestand

Göttingen (ots)

42 Jahre lang war er im Dienst der Polizei Niedersachsen: Gerd Lewin, Vizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, ist am Freitag (16. Dezember) von Innenminister Boris Pistorius und Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten im Beisein zahlreicher Weggefährtinnen und -gefährten feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden.

Seit 1980 im Polizeivollzugsdienst

Gerd Lewin ist im Jahr 1980 in den Polizeivollzugsdienst eingestellt worden. Nach dem Studium ging es für ihn zunächst in die damalige Schutzpolizeiinspektion Celle. Bereits 1984 setzte man großes Vertrauen in den jungen Polizeikommissar und übertrug ihm die stellvertretende Leitung der Polizeistation Wietze, die er bis 1990 innehatte.

Ab 1990 gab er sein bis dahin gesammeltes Wissen an der Landespolizeischule Niedersachsen an den Polizeinachwuchs weiter, bevor er ab 1993 selbst noch einmal die Schulbank drückte und die Ausbildung für den damaligen höheren Dienst absolvierte. Der Ausbildung von Nachwuchskräften widmete er sich auf nach seiner hD-Ausbildung, sowohl an der Landespolizeischule Niedersachsen als auch an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. 2001 kehrte er schließlich an die Basis zurück - als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion West in Hannover. 2004 übernahm er die Leitung des Polizeikommissariats Nordstadt und 2005 die der Polizeiinspektion Mitte. Ab 2007 leitete Gerd Lewin mit einer kurzen Unterbrechung - einer Abordnung ins Personalreferat des Niedersächsischen Innenministeriums - die Polizeiinspektion Ost in Hannover. 2016 übernahm er die Leitung des Referats für Einsatz und Verkehr im Niedersächsischen Innenministerium, bevor ihm 2019 schließlich der Dienstposten des Vizepräsidenten der Polizeidirektion Göttingen übertragen worden ist.

"Meine Amtszeit war zwar durch den Ausbruch der Corona-Pandemie gekennzeichnet, wurde aber von allen in der Behörde gut gemeistert. Die Pandemie hat die Polizei nicht gelähmt, aber natürlich gab es dadurch Veränderungen, aber eben auch positive, die weiterhin die Arbeitsweise der Polizei prägen werden. Unabhängig von Corona haben wir gemeinsam mit allen Dienststellen im Aufbau und in den Abläufen die Behörde in den drei Jahren merklich verändert und ein Stück zukunftsfähiger ausgerichtet. Das kann so, wie wir es getan haben, nur mit einem tollen Team und mit vielen hochkompetenten Leuten überall in der Organisation klappen, die sich auch in der Bewältigung der alltäglichen und besonderen polizeilichen Herausforderungen menschlich und fachlich hoch engagiert zeigen. Ich bedanke mich bei allen in und außerhalb der Polizei, mit denen ich eine auch für mich persönlich gewinnbringende Zeit erleben habe", sagt Gerd Lewin anlässlich seines Abschieds.

"Gerd Lewin hat mir in unserer gemeinsamen Zeit in Göttingen nicht nur vom ersten Tag an zur Seite gestanden, als Team haben wir auch die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Direktion erreicht", sagt Gwendolin von der Osten, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen. Er sei nicht nur ein toller Mensch und Arbeitskollege, sondern auch eine außergewöhnliche Führungskraft, die sich mit großem Einsatz in seiner Amtszeit mehr als bewiesen habe. "Dafür möchte ich ihm danken und ihm meine Anerkennung für seine Leistung aussprechen", so von der Osten weiter. Für die Zukunft wünscht sie Gerd Lewin viel Zeit für Familie, Freunde und persönliche Interessen, Glück und vor allem Gesundheit.

Die Verabschiedung von Gerd Lewin fand in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Göttingen statt und wurde von der Jazzcombo des Polizeiorchesters Niedersachsen mit den Lieblingstiteln des Vizepräsidenten a.D. musikalisch begleitet. Beim anschließenden Empfang kamen die vielen Weggefährtinnen und -gefährten sowie Mitarbeitenden mit Gerd Lewin noch einmal ins Gespräch, bevor er sich endgültig von der Polizei verabschiedete.

