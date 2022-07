Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Straße abgekommen

Ershausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Hyundai die Landstraße 1003 von Dieterode in richtung Rüstungen. Hierbei kam sie von der Straße ab und im rechten Straßengraben zum Stehen. Die verletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai wurde abgeschleppt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau hinterm Lenkrad eingeschlafen. Die Ermittlungen dauern an. An der Unfallstelle kam es bis ca. 8.50 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

