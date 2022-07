Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Wohnwagen eingestiegen

Sondershausen (ots)

Ein Ehepaar musste gestern Abend feststellen, dass sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zu ihrem Wohnwagen auf einem Gartengrundstück am Damm verschafft hatten. Der oder die Täter beschädigten einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Grundstück. Anschließend drangen sie über ein Fenster in den Wohnanhänger ein und durchwühlten das Innere. Neben einer Brotdose stahlen sie auch Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell