LPI-NDH: 7-Jähriger auf Quad unterwegs

Nordhausen (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen 23. und 28. Juli in einen Garten in der Gartenanlage "Am Holungsbügel" ein. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Tür in die Gartenlaube und stahlen zwei Trennschleifer sowie ein Luftgewehr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

