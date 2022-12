POL-PPRP: Brandstiftung in Grundschule

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstag (20.12.2022) zwei Kennzeichen an zwei Fahrzeugen, die auf einem Parkplatz in der Industriestraße abgestellt waren. Beide Kennzeichen waren hinten an den Fahrzeugen montiert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

